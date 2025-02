Dauer-Rezession: Betriebe rechnen mit Stellenabbau

57 Prozent rechnen mit weniger Mitarbeitern

22.000 Mitarbeiter sind bei den 61 teilnehmenden Unternehmen beschäftigt, wie viele von ihnen am Ende des Jahres ihren Job noch haben, steht derzeit in den Sternen. „Mehr als besorgniserregend ist, dass mittlerweile schon 57 Prozent der Unternehmen in Kärnten angeben, für die kommenden Monate von einem abnehmenden Beschäftigtenstand auszugehen“, so Springer. Kein einziger Betrieb möchte mehr Personal einstellen, 43 Prozent rechnen zumindest damit, den Mitarbeiterstand halten zu können.