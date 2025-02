Schweizer KI-Mikrofon soll die Tierwelt überwachen

Die Technologie sei mittlerweile auch auf eine Vielzahl weiterer Tierarten anwendbar. So sei das Mikrofon in der Lage, neben Wölfen auch Vögel und Amphibien zu erkennen und ihre Populationen zu überwachen. In Zukunft soll es sogar möglich sein, verschiedene Arten von Tieren in unterschiedlichen Lebensräumen gleichzeitig zu beobachten. Entwickelt wurde das Mikrofon vom EPFL-Start-up Synature.