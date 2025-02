Kinder konnten sich aus brennendem Haus retten

Das war knapp: Gegen 4 Uhr früh am Freitag ging die Fassade eines Hauses in Jeging (OÖ) in Flammen auf. Im Gebäude befanden sich zu dem Zeitpunkt zwei Kinder (11, 15), die alleine zu Hause waren und sich gerade noch rechtzeitig retten konnten. Die Mutter kam erst später dazu.