17-Jähriger verursachte Unfall mit gestohlenem Pkw

Polizisten fiel in der Nacht zum Freitag in Alkoven (OÖ) ein Auto auf, das ihnen rauchend und ohne Kennzeichen entgegenkam. Sie nahmen die Nachfahrt auf und entdeckten den Wagen, der gegen eine Lärmschutzwand gekracht war und kurz darauf in Flammen aufging. Der führerscheinlose Lenker (17) war zu Fuß geflüchtet.