Nach Rekordstrafe: Billa jetzt ein „Musterschüler“

Während die Bundeswettbewerbsbehörde betont, dass es eine eigene Servicestelle in der Rechtsabteilung gibt, in der Firmen bei Unsicherheiten wegen der Anmeldepflicht nachfragen können, ist man bei Rewe aus dem Schaden ganz offensichtlich klug geworden. So wurde zuletzt die langfristige Anmietung einer Lebensmitteleinzelhandels-Geschäftsfläche im Pro-Kaufland in Linz bei der Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet. Der Vertrag wird dabei mit der Magdalena Projektentwicklung GmbH abgeschlossen.