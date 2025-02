Mini-Übernahme kommt Billa-Mutter Rewe teuer

Die Billa-Mutter Rewe muss die bisher höchste je in Österreich verhängte Kartellstrafe zahlen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) als Kartellobergericht erhöhte die vom Kartellgericht ursprünglich festgesetzte Geldbuße in Höhe von 1,5 Millionen Euro auf 70 Millionen Euro. Auslöser war eine Übernahme von Verkaufsflächen für eine Filiale in Wels.