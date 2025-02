Studie: Mikroplastik kann Klima beeinflussen

Über manchen Weltregionen könnten bis 40 Prozent der Eiskerne aus Mikroplastik bestehen, berichtet der Wiener Meteorologe Andreas Stohl im „Journal of Geophysical Research“. Daher sollte es in Klimamodellen berücksichtigt werden. „Von sich aus würde Wasser in der Atmosphäre erst nahe von minus 40 Grad Celsius gefrieren“, führt der Forscher aus. An einem Eiskern aus Wüstenstaub würde der Gefrierprozess schon bei etwa 18 Minusgraden passieren, bei Kunststoffpartikeln seien rund minus 20 Grad Celsius nötig. „Mikroplastik ist als Eiskern also nur ein kleines bisschen weniger effizient als Wüstenstaub“, erläuterte er.