So viel Mikroplastik nehmen wir täglich zu uns

„Mikroplastik sogar in Halsschlagader nachweisbar“ – mit dieser Nachricht ließen erst kürzlich der Salzburger Kardiologe Friedrich Hoppichler und die Gesundheitspsychologin Julia Schätzer aufhorchen. In einer Studie wiesen sie nach, dass sich nicht nur Mikroplastik, also Kunststoffpartikel mit einem Durchmesser von weniger als fünf Millimetern, sondern auch Nanoplastik von der Größe zwischen einem und 1000 Nanometern (Millionstel Millimeter) in den Halsschlagadern von Atherosklerosepatienten finden. Das könnte zu vermehrten akuten Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, so das Fazit.