Zerstörte Straße in Tourismusort vor Aufbau

2,5 Millionen Euro kostet der Wiederaufbau

Bis zum Herbst wollen die Zuständigen die Arbeiten an der Landesstraße abgeschlossen haben. „Wir investieren etwa 2,5 Millionen Euro und werden die Bauarbeiten an der Innerkremser Landesstraße so rasch wie möglich fortführen“, sagt Straßenbaureferent und LH-Stv. Martin Gruber. Bisher wurden in die Sanierung gut 2,2 Millionen Euro investiert.