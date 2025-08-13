Alkoholunfall: Motorrad in zwei Hälften gerissen

Ein alkoholisierter Mann (37) aus Wien kollidierte Dienstagabend auf einer Kreuzung in Kärnten mit einem Motorradfahrer (21). Das Motorradrad teilte aufgrund des heftigen Zusammenstoßes es in zwei Hälften.
Ein 27-jähriger Wiener war am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr im Stadtgebiet St. Veit an der Glan auf der Lastenstraße unterwegs, als es im Kreuzungsbereich Klagenfurter Straße/Lastenstraße zu einer Kollision mit einem Motorradfahrer kam.
Motorrad riss es in zwei Hälften
Der 21-Jährige aus dem Bezirk St.Veit prallte dabei mit seinem Motorrad gegen die linke Seite des Pkws. „Das Motorrad wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Hälften gerissen“, so die Polizei. Auch am Pkw entstand ein massiver Schaden, denn dieser wurde aufgrund des Zusammenstoßes gegen die Fassade eines Mehrparteienhauses geschleudert.
Bei beiden Beteiligten wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der Pkw-Lenker hatte „eine mittelgradige Alkoholisierung“, so die Polizei. Der Test beim Motorradlenker verlief negativ. Dieser wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.