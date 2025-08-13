Alkoholunfall: Motorrad in zwei Hälften gerissen

Motorrad riss es in zwei Hälften

Der 21-Jährige aus dem Bezirk St.Veit prallte dabei mit seinem Motorrad gegen die linke Seite des Pkws. „Das Motorrad wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Hälften gerissen“, so die Polizei. Auch am Pkw entstand ein massiver Schaden, denn dieser wurde aufgrund des Zusammenstoßes gegen die Fassade eines Mehrparteienhauses geschleudert.