Kunst mit blühenden Charaktereigenschaften

Ölweiner trägt ihre Blumenpresse überallhin mit. Auf einer Kunstreise nach Sri Lanka im Februar sammelte sie einheimische Pflanzen, doch ihr Herz schlägt auch für Kärntner Wiesenblumen: „Sie wirken klein und unscheinbar, aber auf den Bildern versprühen sie eine unglaubliche Kraft.“

Manche gepresste Blüten findet sie Jahre später zufällig wieder – in alten Büchern oder im Keller ihrer Großmutter. Ihre Bilder zeigen, dass wir alle, egal wie unterschiedlich, auf unsere ganz eigene Art perfekt sind und unterschiedlich blühen.