Urlaubsstornos nach Unwetter in der Innerkrems

Sorgen bereitete gestern noch der Ausfall des Handynetzes und des Internets, verursacht durch gerissene Kabel entlang der Straße. In Kremsbrücke laufen die Aufräumarbeiten unterdessen weiter. „Zwei Tage hatten wir kein Trinkwasser. Die Versorgung konnte aber wiederhergestellt werden“, so Kogler. Er hofft, dass das Bachbett bis nächste Woche saniert ist. „Bis es so weit ist, darf uns aber kein heftiges Gewitter mehr treffen.“