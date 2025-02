RBI-Kunden sollen in Putins Krieg mitmischen

Zivile Firmen werden in Russland in den Krieg hineingezogen

Seitdem der Kreml-Chef Wladimir Putin Russland in eine Kriegswirtschaft umgebaut hat, sind zahlreiche zivile Unternehmen in militärische Lieferketten eingebunden. Damit werden sozusagen immer mehr Firmen in den bewaffneten Konflikt hineingezogen. Das gesamte Ausmaß wie auch dahingehende Verstrickungen sind schwer einschätzbar. „Bloomberg“ führt hierzu die Äußerung eines Regierungsbeamten an: Dieser zeigte sich nämlich „fast sicher“, dass die RBI mehrere Kunden habe, die Lieferungen an die russische Rüstungsindustrie vornehmen.