Wiens Basketballer mischen Adriatic League auf

Während man in der heimischen Liga verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzt – die U19 holte vergangene Saison den Titel – hat man für die Premierensaison in der Adriatic Basketball Association (ABA) bereits in den vergangenen Monaten im Hintergrund an einem schlagkräftigen Kader gebastelt. Und natürlich auch an einem passenden Budget. In den kommenden Wochen wird auch ein potenter Hauptsponsor präsentiert.