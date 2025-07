Bosnier kassierte fünf Jahre zu Unrecht AMS-Geld

Der Betrug mit Sozialleistungen verursacht in Österreich jedes Jahr einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. Die häufigsten Betrugsfälle in der Steiermark sind nicht gemeldete Auslandsreisen von Arbeitslosengeld-Beziehern. Ein 38-jähriger Bosnier stand genau deshalb in Graz vor dem Strafrichter.