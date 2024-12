Streit mit Russland: RBI droht Milliarden-Zahlung

Gewinne in Russland eingefroren

Die RBI ist seit mehr als 30 Jahren in Russland tätig und zählt neben der italienischen UniCredit als größte westliche Bank in dem Land. Im Frühjahr musste das Finanzinstitut einen Plan aufgeben, über eine komplexe Transaktion Geld aus Russland zu transferieren. Die RBI erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2024 mehr als die Hälfte ihres Konzerngewinns von 2,1 Milliarden Euro in Russland. Aufgrund der Sanktionen kann die RBI nicht auf diese Mittel zugreifen. Einem Insider zufolge sind inzwischen fast sechs Milliarden Euro an Eigenkapital in Russland gebunden.