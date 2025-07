Raubopfer (12) entpuppt sich als Gewalttäter

Der Zweitangeklagte, der bei der Schlägerei dabei war und von Anwalt Ernst Schillhammer vertreten wird, wird freigesprochen. Das regenbogenfarbene Butterfly-Messer, mit dem der Zwölfjährige bedroht worden sein will, gab es „nur“ in einer Snapchat-Nachricht. Die Mutter hatte es weit vor dem Tattag bei ihrem Sohn gefunden und konfisziert. Schillhammer spricht am Schluss der Verhandlung aus, was sich wohl einige im Saal denken: „Der Zeuge hat noch einen weiten Weg vor sich.“