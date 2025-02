Cold Case um tote Mutter: Mord oder doch Unfall?

Am 8. Februar werden es zwei Jahre sein, seit die Edlingerin Gertrude K. „unerwartet auf tragische Weise von uns gegangen ist“, wie es in der Traueranzeige von 2023 steht. Die dreifache Mutter wurde von einem Schulkind tot vor der Leichenhalle des 170-Einwohner-Ortes entdeckt. Erfroren in der eisigen Winternacht – was dem tragischen Tod vorausgegangen war, bleibt weiterhin Anlass für wilde Spekulationen.