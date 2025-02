Melania Trump: Vom Anhängsel zur Eisernen Lady

Die überbreite Krempe des Hutes hielt ihr den eigenen Mann vom Leib – was als launiges Hoppala bei der Inauguration amüsierte, könnte tatsächlich der erste Hinweis auf Melania Trumps neue Rolle an der Seite des 47. US-Präsidenten sein: Seht her, ich bin nicht mehr das brave Anhängsel, das still jeden zotigen Witz, jede Erniedrigung, jeden Betrug erträgt. Seht her, ich bin nicht mehr die, die ihr aus der ersten Amtszeit des neuen, alten US-Präsidenten kennt. Ich nehme mir den Platz, der mir zusteht.