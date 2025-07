Ukraine verliert von Frankreich gelieferten Jet

Das Flugzeug stürzte während eines Einsatzes aufgrund eines technischen Defektes ab, meldete das Militär am Mittwoch. Der Pilot habe sich rechtzeitig mit dem Schleudersitz retten können. „Ein Rettungsteam fand den Piloten in stabilem Zustand. Am Boden gab es keine Opfer“, hieß es. Ukrainischen Medienberichten zufolge ereignete sich der Absturz in der nordwestlichen Region Wolyn.