Messi schwänzte All-Star-Game, jetzt droht Sperre!

Verletzung liegt wohl nicht vor

Beide haben das Match, das in der Nacht auf Donnerstag stattfand und die MLS-Auswahl mit 3:1 für sich entschied, jedoch nicht bestritten. Laut Regularien darf die Teilnahme am All-Star-Game nur aus medizinischen Gründen abgesagt werden – was beim Duo wohl nicht vorliegt. Vielmehr dürfte es sich um eine Schonungsmaßname handeln.