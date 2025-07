Frauen-EM: Zuschauerrekord schon vor dem Endspiel!

Rekord-Zuschauerzahl im deutschen Fernsehen

In Deutschland sahen das Aus der DFB-Elf am Mittwochabend durchschnittlich 14,261 Millionen Menschen in der ARD. Das ergab nach Angaben der AGF Videoforschung einen Marktanteil von 57,6 Prozent. Das Halbfinale war damit das am meisten gesehene Spiel des Turniers in Österreichs Nachbarland. Die bisher erfolgreichste Übertragung war die Endspielniederlage der DFB-Auswahl gegen England bei der EM 2022 mit 17,952 Millionen Menschen.