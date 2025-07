Was ein schwacher Dollar für Österreich bedeutet

Am 20. Jänner 2025 hat Donald Trump von Joe Biden das Amt des US-Präsidenten übernommen. Seitdem hat seine Politik maßgeblich dazu geführt, dass die Weltleitwährung, der US-Dollar, stark an Wert verloren hat. Lag der Kurs Anfang des Jahres noch bei 0,97 Euro je einem US-Dollar, sind es jetzt nur mehr 0,85 Euro – ein Minus von fast 12 Prozent in nur gut einem halben Jahr (siehe Grafik). Für Finanzmarktexpertin Monika Rosen steckt hier Kalkül dahinter: „Trump scheint, auch wenn er es nicht sagt, an einem schwächeren Dollar interessiert. Er will ja Produktionsstätten in die USA zurückholen und dafür ist ein schwächerer Dollar durchaus hilfreich.“