Serienweise Container abgefackelt: Frau in Haft

Mutmaßliche Serientäterin

Für die Ermittler ist die junge Frau keine Unbekannte. Die 18-jährige Verdächtige hatte sich nämlich bereits am Wochenende kurzzeitig in Polizeigewahrsam befunden, nachdem in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Saggen ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen war.