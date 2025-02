Folgen von Übergewicht werden unterschätzt

Die Insulinresistenz bleibt die Hauptursache für viele Probleme. Sie führt dazu, dass sich Fett in der Leber ablagert, was die Zuckerproduktion steigert und den Blutzuckerspiegel erhöht. Zudem wird mehr Cholesterin ausgeschüttet, was zu einer Fettspeicherung in der Bauchspeicheldrüse führt und die Insulinproduktion stört. Dies hat schlechten Einfluss auf die Blutfettwerte, insbesondere hohe Triglyzeride und niedriges HDL-Cholesterin. Diese Veränderungen fördern also ebenso die Entstehung von Arterienverkalkung.