„Dreieck des Todes“ legt beliebte Sportuhren lahm

Garmin reagiert und bietet Notlösung an

Garmin hat auf seiner Website mittlerweile eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht: „Wir sind uns der Störung bewusst und untersuchen derzeit die Ursache. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, während wir an einer Lösung arbeiten.“ Als kurzfristige Maßnahme empfiehlt der Hersteller, die Uhren neu zu starten oder mit der Garmin Connect-App zu synchronisieren. In vielen Fällen hilft dies jedoch nicht.