Spezieller „Dealer“ hilft gegen den Ferrari-Frust

An eine schnelle Verbesserung seiner sportlichen Situation scheint der Brite nicht zu glauben. Vielmehr scheint er früh in der Saison fast schon zu resignieren. „Ganz ehrlich – ich weiß nicht, wie wir das lösen wollen. Ich fürchte, so bleibt das für den Rest der Saison. Das wird schmerzhaft“, so Hamilton – dann doch noch kämpferisch hinterhergeschoben: „Aber ich arbeite definitiv hart daran, mich an dieses Auto anzupassen.“