„Wollen Änderungen!“ Fahrer kontern FIA-Boss

Der Funktionär aus Dubai hat vor wenigen Tagen von konstruktivem Feedback von Piloten aus den verschiedenen FIA-Rennserien berichtet. Deshalb ziehe er „Verbesserungen“ zu Anhang B im Internationalen Sportkodex in Betracht, wo für die Stewards die Sanktionen zum Fluchen und Schimpfen von Fahrern aufgeführt sind. Etwas in Betracht zu ziehen, so stellte Russell klar, seien aber nur Worte, die nichts bedeuten würden, „bis die Änderung“ auch umgesetzt würde.