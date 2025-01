Porsche Taycan driftet zum Guinness-Weltrekord

2021 hat Rennfahrer Leh Keen einen Porsche Taycan in einer Messehalle in New Orleans im US-Bundestaat Louisiana auf 165,1 km/h beschleunigt. Damit hat er den Weltrekord für die schnellste gefahrene Geschwindigkeit eines Fahrzeugs in einem geschlossenen Gebäude aufgestellt. Und 2020 driftete Porsche Experience-Instrukteur Dennis Retera im Porsche Experience Center (PEC) Hockenheimring mit einem Taycan exakt 210 Runden und legte binnen 55 Minuten 42,171 Kilometer zurück.