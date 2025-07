PKK beginnt am Freitag mit der Waffenabgabe

Wie der türkische Fernsehsender NTV am Dienstag berichtete, soll die Waffenübergabe gruppenweise in der nordirakischen Stadt Sulaimanijja erfolgen. Dem Bericht zufolge, der keine Quellen nannte, wird der inhaftierte PKK-Anführer Abdullah Öcalan eine Videobotschaft an die PKK-Basis im nordirakischen Kandil-Gebirge senden. Darin werde er einen Mechanismus für die Entwaffnung fordern.