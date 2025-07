„Es geht natürlich ganz klar Richtung Ballbesitz“

In den vergangenen Jahren von Manfred Schmid gelernt, jetzt erstmals in der Pole Position. Cem Sekerlioglu hat seinen ersten Cheftrainer-Posten im Profi-Fußball beim SKN St. Pölten übernommen. Im Krone Sport-Talk mit Martin Grasl spricht er über seine Ambitionen, den Testspielkracher gegen Besiktas (Do., 18:55 Uhr auf krone.tv) und seine Meinung zum Frauenfußball.