Hexerei-Vorwürfe: Frau und Familie verbrannt

Nach Berichten des Magazins „Frontline“ ist Hexenverfolgung in Teilen Indiens noch immer ein weit verbreitetes Phänomen. Zwischen dem Jahr 2000 und Ende 2024 seien mehr als 2500 Fälle registriert worden, in denen Frauen Opfer solcher Verfolgungen geworden sein sollen. In mehreren Bundesstaaten gibt es Gesetze gegen Hexenjagd.