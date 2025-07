Enzo Diessl ist bei der Junioren-EM klare Nummer 1

Großartige Konstanz

Die Konstanz in dieser Saison spricht freilich eine deutliche Sprache für Diessl. In seinen drei schnellsten Rennen war er heuer jeweils schneller als der Nächstbeste der Entry List. Neben seinen 13,20 in St. Pölten lief er in Ostrava in einem Weltklassefeld als Dritter 13,25 (sein bislang stärkstes internationales Rennen) und in Maribor bei der Team-EM als Sieger 13,31. Das von Beate Hochleitner und Christoph Ranz betreute Talent lässt sich von außen ohnehin nicht unter Druck setzen, höchstens macht er sich selbst Druck. Und dass er damit umgehen kann, hatte er vor zwei Jahren eindrucksvoll bewiesen, als er in Jerusalem bei der U20-EM als Favorit zu Gold gestürmt war.