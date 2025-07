Ehefrau bedroht: Mann wieder auf freiem Fuß

In Grodnau, einem kleinen Ortsteil der Marktgemeinde Mariasdorf, hatte der offensichtlich stark alkoholisierte Mann Samstag am späten Nachmittag die Nerven verloren und seiner Ehefrau gedroht, sie zu erschießen – die „Krone“ berichtete. Die Angegriffene konnte flüchten und per Notruf Alarm schlagen.