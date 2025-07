Hamas nutzte sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe

Ilana Gritzewsky, die nach 55 Tagen der Geiselhaft freigekommen war, erzählte bei der Vorstellung des Berichts: „Ich erinnere mich an Hände, die mich berührten, die nicht meine waren. Ich erinnere mich an Schreie, dann an Dunkelheit.“ Sie sei dann aufgewacht und habe festgestellt, dass sie halbnackt und von Männern umgeben war. „Sie schlugen mich, sie berührten mich.“