Per Anhalter zum Einbruch bei betagter Dame (84)

Den Schrecken seines Lebens erst im hohen Alter von 84 Jahren durchstehen müssen, wünscht sich niemand. Doch genau das widerfuhr einer Hausbesitzerin aus Waldhausen im Strudengau in der Nacht auf Montag. Wie berichtet, waren drei junge Franzosen (17, 18 und 21) und ein türkischer Staatsbürger (32) mitten in der Nacht in ihr Einfamilienhaus eingestiegen und hatten stundenlang Kästen durchwühlt – bis die betagte Dame um sechs Uhr aufstand und die Verwüstung entdeckte.