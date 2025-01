Jägerball: So drängten sich Blaue ins ÖVP-Revier

Der Jägerball gilt als der ÖVP-Ball schlechthin. Am Tanzparkett und in den Logen tummelt sich alles, was in der Volkspartei Rang und Namen hat oder hatte. Angesichts der schwarzen Dominanz glänzt selbst der Wiener Bürgermeister meistens mit Abwesenheit am Jägerball. Auffallend am Montagabend beim 10. Jägerball war die Fülle an FPÖ-Prominenz.