McCartney und Elton John gegen Freibrief für KI

Die britischen Musiklegenden Paul McCartney und Elton John haben die Regierung in London zum Schutz von Künstlern vor Verdiensteinbußen wegen Künstlicher Intelligenz (KI) aufgerufen. Sie müsse „die kreativen Denker, die kreativen Künstler schützen“, wenn es diese auch künftig noch geben solle, sagte der Ex-Beatle McCartney am Sonntag in einem Interview.