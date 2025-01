Zumtobel schließt Werk in Frankreich

In Les Andelys hatte die Ankündigung im Herbst zu Protesten und Kritik an der Konzernmutter gesorgt. „Für die Österreicher sind wir nichts wert“, stand auf einem Protestplakat, das in dem France-3-Bericht zu sehen war. In der Meldung vom Freitag geht der Konzern indirekt auf die Kritik ein. Die „notwendigen Personalmaßnahmen“ würden „sozial verträglich umgesetzt“ und seien „mit den Arbeitnehmervertretern verhandelt sowie mit den zuständigen Behörden abgestimmt“ worden. Konkret seien die Kündigungen der Mitarbeitenden für die kommenden Tage geplant, erklärte die Sprecherin.