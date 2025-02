Warten auf E-Durchbruch und Millionen von Investor

Der Love-Field-Flughafen in Dallas kratzte im Vorjahr an der 18-Millionen-Passagiere-Marke und unterstrich damit auch seine Bedeutung als ein wichtiges Drehkreuz für die Southwest Airlines. Auch für Rosenbauer hat der Airport im Süden der USA Bedeutung. Denn: Der Feuerwehrausstatter mit Sitz in Leonding wird dort ab Mitte des Jahres ein elektrifiziertes Löschfahrzeug, den ersten Panther 6x6 electric, zum Einsatz bringen – zuerst in einer Testphase. Das E-Fahrzeug wird aber dann zum fixen Bestandteil der Flotte der dort agierenden Feuerwehr.