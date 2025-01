Physiotherapeuten räumen mit Schmerz-Mythen auf

Rund 1,5 Millionen Österreicher leiden an chronischen Schmerzen. Bei regelmäßigen Befragungen gibt sogar jeder Zweite an, in letzter Zeit von Schmerzen geplagt worden zu sein. Ganz oben auf der Liste stehen Beschwerden am Bewegungsapparat, vor allem im Bereich von Rücken und Nacken. Wenn es im Körper zieht, pocht oder brennt, sind wir beunruhigt und denken zuweilen ans Schlimmste.