ÖSV-Olympiaheld mit emotionaler China-Rückkehr

Technikumstellung zum Wohle des Rückens

Die ersten seit dem Saisonauftakt am 14. Dezember in Cervinia. Dort musste der 32-jährige Hämmerle aber passen – starke Rückenschmerzen bedingt durch einen Gleitwirbel hatten sein Antreten unmöglich gemacht. „Das ist jetzt viel besser. Allerdings habe ich mich auch noch nicht groß außerhalb meiner Komfortzone bewegt“, verrät der Montafoner, der bei einem dreitägigen Kurs des ÖSV-Teams im WM-Ort St. Moritz (Sz) aber zumindest einen ersten Belastungstest absolvierte. „Damit der Rücken funktioniert, musste ich an meiner Technik etwas verändern. Das klappt schon ganz gut. Manchmal falle ich aber noch in das alte Muster zurück – das bekomme ich dann gleich zu spüren.“