Für Alessandro Hämmerle gibt es nur eine Option

Den Weltcup-Auftakt am letzten Wochenende in Cervinia (It) verfolgte Alessandro Hämmerle auf dem Handy, seinen eigenen Start hatte er wegen Problemen mit einem Gleitwirbel im Lendenbereich absagen müssen. Was er gesehen hat, stimmte den Olympiasieger von Peking aber optimistisch. „Ein super Auftakt für unser Team. Man hat gesehen, dass viel gepasst hat, auch beim Material. Das gibt mir unterbewusst ein sehr gutes Gefühl.“