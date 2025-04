Grabher auch in Wiesbaden nicht zu schlagen

Beeindruckender Erfolgslauf

Nachdem sie zuerst das W35-Turnier in Santa Margherita di Pula (It) gewinnen konnte, triumphiert Julia bei den beiden W75-Turnieren im slowenischen Koper und zuletzt im schweizerischen Chiasso. Das heißt: Sie gewann 17 Matches hintereinander und gab dabei nicht einen einzigen Satz ab. Eine beeindruckende Serie, die ihr im WTA-Ranking eine Rückkehr in die Top-200 bescherte und die sie am Mittwoch beim W100-Turnier im deutschen Wiesbaden fortsetzen konnte.