Lustenau-Vulkane sind in Amstetten ruhig gestellt

Wer sitzt am Freitag beim Zweitligaspiel in Amstetten auf der Bank? Austria-Lustenau-Trainer Markus Mader kommt bei dieser Frage etwas ins Grübeln. Allerdings nicht was die Ersatzspieler betrifft, denn da kann der Chefcoach aus dem Vollen schöpfen. Anders sieht es beim Betreuerstab aus. Denn sowohl Teammanager Felix Streibert als auch Physiotherapeut Lucas Vidal kassierten im Derby gegen SW Bregenz Rot und wurden von der Bundesliga für jeweils ein Spiel gesperrt.