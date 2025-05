Zwischen Blüten und Bergkulisse im Zalimtal

Die Bachnelken-Wurz ist in Flachmooren, Niederungen und Auen zu finden, aber auch in Uferzonen von Teichen und Bächen sowie in quellnahen Bereichen. Die Pflanze gehört zur enorm artenreichen Familie der Rosengewächse und ist leicht an ihren nickenden, glockenförmigen Blüten zu erkennen, die von Mai bis Juli in zarten Rosa- bis Purpurtönen erscheinen. Diese Art wird etwa 20 bis 60 Zentimeter hoch und bevorzugt kühle, nährstoffreiche und dauerhaft feuchte Standorte. Die Nelkenwurz wird von Insekten bestäubt, vor allem Hummeln kommen gerne zu Besuch. Der anders als die Blüte aufrecht stehende Fruchtstand ist mit zahlreichen Häkchen versehen. Die Früchte bleiben daher leicht im Pelz vorbeistreifender Tiere hängen und werden so verbreitet. In den Alpen steigt die Art bis auf 2000 Meter Seehöhe auf. Die Bach-Nelkenwurz gilt als Zeiger für intakte, wassernahe Biotope. Aufgrund von Lebensraumverlust ist sie regional gefährdet und steht in vielen Gebieten unter besonderem Schutz.