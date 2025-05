Urlauber sollen Öffis in Vorarlberg gratis nutzen

Bisher waren nur Urlauber in der Alpenregion Bludenz in den Genuss gekommen, die Öffis in ganz Vorarlberg gratis nutzen zu können. Nun wird das Pilotprojekt, das bereits 2019 gestartet ist, auf weitere Regionen ausgedehnt. Den Anfang macht ab 1. Mai die Region Bodensee-Vorarlberg. Vorerst 13 der 48 Gemeinden bieten ihren Gästen das Gratis-Öffi-Ticket an, weitere sollen im Juli folgen. „Ziel ist, das Angebot auf die gesamte Region – und damit auf die Hälfte aller Vorarlberger Gemeinden – auszuweiten und die klimafreundliche Mobilität zu fördern. Tourismusbetriebe punkten so mit einer attraktiven Zusatzleistung bei ihren Gästen“, erläutert Mathias Klocker, Geschäftsführer von Bodensee-Vorarlberg Tourismus.