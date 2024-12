Bitter! Olympiasieger muss Saisonstart auslassen

Weltcupkalender spricht für Pause

Ein Mitgrund für den Verzicht in Cervinia – wo „Izzi“ im Vorjahr einer seiner drei Saisonsiege feiern konnte, ist der Weltcupkalender. Nach dem Auftakt im italienischen Wintersportort am Fuße des Matterhorns geht es erst am 1. und 2. Februar 2025 mit zwei Konkurrenzen in Beidahu (CHN) weiter. „Wenn ich jetzt gefahren wäre, hätte die Gefahr bestanden, dass sich mein Zustand verschlechtert. Mit intensiver Physiotherapie und zielgerichteten Übungen arbeite ich daran, die Probleme in den Griff zu bekommen. Ich möchte zu Weihnachten wieder auf dem Brett stehen und in China in den Weltcup zurückkehren“, hat sich der 31-jährige Gaschurner vorgenommen.