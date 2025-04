Für Bregenz heißt es gegen Hard jetzt oder nie

Knapp ging es in dieser Saison bisher immer zu in den Ligaspielen zwischen den Roten Teufeln und den Landeshauptstädtern. Aber in den drei bisherigen Begegnungen behielten die Harder jeweils knapp mit einem Tor Vorsprung die Oberhand. Einzig das Duell im Cup war eine klare Geschichte, da siegte die Mannschaft von Hannes Jón Jónsson glatt mit 37:23. Darum ist man im Lager des Grunddurchgangssieger auch erleichtert über den Erfolg in der ersten Partie. „Wir sind froh, dass wir mit einem Sieg gestartet sind. Das Spiel war ganz knapp. Unsere Abwehr am Samstag war sehr gut und wir wissen , dass es bei uns in der zweiten Halbzeit im Angriff nicht geklappt hat“, meint Hards Rechts Außen Ante Tokic, „aber wir haben die letzten Tage genutzt, um eine gute Analyse zu machen. Wir werden alles dafür tun, dass wir heute wieder gewinnen.“