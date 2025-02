Dienstleister bahnt Weg durch digitalen Dschungel

Was machen die Mühlviertler? „Wir greifen das an, wo Excel, PDF, Daten und Dateien sind“, erklärt Kragl. ProcessOne sieht sich in der Rolle des Bindeglieds, beratet nicht nur, sondern packt an, wenn es darum geht, Prozesse zu digitalisieren. Kragl, früher Profi-Fußballer, mittlerweile längst Automatisierungsexperte, sieht enormes Potenzial und großen Handlungsbedarf: „Es gibt viele Prozesse, da arbeitet man wie vor zehn, 15, 20 Jahren. Dabei gibt’s so viele Möglichkeiten, repetitive Aufgaben durch Softwarelösungen zu optimieren.“